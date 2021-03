Rode Kruis zoekt vrijwilligers met EHBO op vaccinatielocaties

REGIO – Het Rode Kruis is op zoek naar EHBO’ers die mee willen helpen op de vaccinatielocaties van de GGD. De GGD in Noord- en Oost-Gelderland is in februari gestart met het vaccineren van zorgmedewerkers en ouderen op diverse locaties. Rode Kruis-hulpverleners zorgen hierbij zeven dagen in de week tussen 8.00 en 20.00 uur voor EHBO-ondersteuning.

Na de vaccinatie wachten mensen een kwartier in een aparte ruimte om zeker te weten dat er geen reactie op de inenting optreedt. EHBO’ers van het Rode Kruis zijn hierbij aanwezig en bieden hulp als dat nodig is. Inzetcoördinator Frank de Mol uit Harderwijk zegt: “Het gaat niet altijd over reanimatie of een pleister plakken. Soms is de beste EHBO om er gewoon te zijn voor mensen in je Rode Kruis uniform. Dat stelt gerust. De meest voorkomende ‘bijwerking’ van de vaccinatie is stress. Het helpt echt als je iemand even geruststelt met een vriendelijk woord.”

De vaccinatielocaties zijn op dit moment in Apeldoorn, Lichtenvoorde, Zutphen, Doetinchem en Harderwijk. Op korte termijn openen locaties in Borculo en Heerde. Het Rode Kruis zoekt vrijwilligers die minimaal één dienst in de week willen draaien. Iedereen met een geldig EHBO-diploma kan zich inzetten via het Rode Kruis, zowel als vrijwilliger als tegen betaling. Het Rode Kruis biedt een gratis uitgebreide EHBO-opleiding aan voor mensen zonder diploma die zich voor deze vaccinaties willen inzetten. De opleiding bestaat uit een online deel van 14 uur en een praktijkdag. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via vacature.gelderland@rodekruis.nl.