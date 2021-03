Rick Evers: Mag ik van jou

Ik ga het nutteloze-uitvindingen-kwartet op de markt brengen. Een leuk gezelschapsspel voor het hele gezin. Onderdeel van het kwartet zijn natuurlijk mijn all time stokpaardjes: de bladblazer, winterbanden en de elektrische tandenborstel. In de categorie ‘meubels’ reserveer ik een speciaal plekje voor de dubbele wastafel met brede lades.

Je kent ze vast, want ze sieren menig badkamer. Een prachtig badkamermeubel met een dubbele wastafel en daaronder lades. Wie slim is, kiest een meubel met smalle lades. Wie iedere avond ruzie wil met zijn partner, kiest een wastafelmeubel waarbij de lades over de gehele breedte van het meubel doorlopen. Heel fijn als je samen bij de wastafel staat en de lade moet open.

Wie heeft zoiets bedacht? Het nut van een dubbele wastafel is dat je er samen aan kunt gaan staan. Gezellig voor het slapengaan met z’n tweetjes tandenpoetsen. Of de een trimt zijn baard terwijl de ander een gezichtsmaskertje neemt. Knus naast elkaar. Totdat de lade onder de wastafel open moet. Dan moet de ander ook een stap naar achteren. En daarna nog zes keer, want alles wat je nodig hebt, ligt in die fucking la.

Als je een wastafelmeubel hebt met een dubbele wastafel en brede lades, kan eigenlijk maar één persoon tegelijkertijd het meubel gebruiken. Maar als dat zo is, waarom zitten er dan twee wastafels? Ik kom daar niet uit. En veel erger nog: ik ben daar dus al twee keer ingetrapt. Al twee keer kocht ik een nieuwe badkamer met een fout wastafelmeubel. Hoe dan?

En er zijn ook gewoon goede versies op de markt hè. Dan zitten er vier smalle lades onder en als je iets nodig hebt, hoeft je partner dus niet aan de kant. Nooit niet. Hulde voor de mensen die dat bedacht hebben. Dan snap je hoe de wereld in elkaar zit. Ondertussen huil ik mezelf iedere avond in slaap. Gelukkig heb ik het kwartet nog.