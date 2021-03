Rick Evers: Een dagje uit

Je kent dat wel van vroeger. Toen je met je ouders meeging naar een pretpark of een dierentuin. Van die uitjes waar je ieder kind altijd een plezier mee doet. Dat begint al met de voorpret. Nadenken in welke attractie je sowieso gaat. Of welke dieren je per se wil zien. Daarna de hele nacht dromen en de volgende ochtend, als je moeder bezig was om witte bolletjes met kaas te smeren, wist je dat het bijna zover was.

En corona of niet, afgelopen weekend gingen we zelf een dagje uit. Mijn jongste zoontje mocht ook mee. We hadden een dag van tevoren online gereserveerd. Om tien over half drie moesten we er zijn. En omdat we een dubbele afspraak maakten, mochten we maar liefst veertig minuten binnen zijn. Als dat geen feest wordt.

Ik heb er de hele nacht over gedroomd en de volgende ochtend, toen ik mijn vrouw de mondkapjes zag pakken, wist ik dat het bijna zover was. Ik had uitgerekend dat we precies om kwart over twee weg moesten gaan. Mijn zoontje zag tijdens het spelen met de blokken dat ik de kinderwagen in de kofferbak gooide en kirde van plezier. Je zag hem kijken: ‘Iets leuks, iets leuks, we gaan iets leuks doen!’

Na een klein stukje rijden, kwamen we bij een halflege parkeerplaats. Echt anders dus dan vroeger bij de dierentuin. Bij de ingang heette een jonge vrouw in zwart-oranje kleding ons welkom. Ze vroeg of we gereserveerd hadden en keek of onze namen op de lijst stonden. Hier kwam je niet zomaar binnen. Wij gelukkig wel. We mochten zelfs een gratis mandje op wieltjes lenen.

Eenmaal binnen keken we alledrie onze ogen uit. We gingen naar de lampen, bleven natuurlijk lang staan bij de gekleurde sierkussens en ook de gordijnen stonden op ons lijstje. Voor het laminaat hadden we helaas te weinig tijd. Moe maar voldaan keerden we huiswaarts. Het was ontzettend leuk bij Kwantum en volgende week gaan we een dagje naar Action. Nu al zin in.