Rheko houdt leden in beweging

RHEDEN – Ondanks corona houdt Rheko haar leden in beweging. Met onderlinge wedstrijden, spelletjesmiddagen en challenges is er voor de jonge leden ook tijdens de lockdown van alles te doen.

De doordeweekse trainingen voor de jeugd zijn in januari weer hervat. In de winter wordt normaliter in de zaal getraind, maar nu is dit verplaatst naar buiten. Op de zaterdagen worden verschillende activiteiten ontplooid, zoals onderlinge wedstrijden en spelletjesmiddagen met spijkerpoepen, zaklopen, smokkelen en nog veel meer. De dames van Rheko 4 zetten zich in om dit mogelijk te maken.

Voor alle leden boven de 17 jaar liggen de trainingen en wedstrijden al een tijdje helemaal stil. Ook hier heeft Rheko iets op bedacht. Iedere week wordt op de Facebook en Instagrampagina van Rheko een challenge gepost die thuis uitgevoerd kan worden. De filmpjes worden gemaakt door een aantal leden van Rheko 1.

Voor iedereen die kennis wil komen maken met korfbal is het mogelijk om een aantal keren te komen proefdraaien bij Rheko. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via rheko@planet.nl.