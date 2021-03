Retrospectief: Meisjesvereniging Ruth, Loenen

In de dorpen waren vroeger veel clubs, elke leeftijdsgroep had toen een club. Zo ook in Loenen. Er waren jongens- en meisjesverenigingen, maar ook een vereniging voor mannen en vaak in elk dorp meerdere vrouwenverenigingen. Meestal een katholieke, een hervormde en een ‘neutrale’ club. In de loop der jaren zijn deze clubs grotendeels ter ziele gegaan. Enkele vrouwenverenigingen, waar iedereen welkom is, zijn er nog over. Voor de jeugd zijn er nu sportverenigingen (voetbal, gymnastiek). Ook de padvinderij Vale Ouwe kwam in Loenen van de grond met een clubhuis in het Lonapark. Voor de jeugd is er nu al lang een jongerenvereniging Spritshz, met club- en thema-avonden. Ook was er voor de jongste jeugd 12-16 jaar enige tijd een club die Flits werd genoemd.

Voor de jongens en meisjes is de wekelijkse bijeenkomst vroeger en nu een prima gelegenheid om samen gezellig bij elkaar te komen. De jongens hadden ook de voetbal, maar voor de meisjes was er niet veel. Vanuit Nederlands Hervormde Gemeente Loenen werd de christelijke meisjesvereniging Ruth opgericht. Het doel was om de meisjes op ‘het goede pad’ te houden.

De meisjesvereniging kwam elke week bij elkaar in het lokaal bij de hervormde pastorie in Loenen en later in het Jeugdhuis. Onder leiding van de presidente (leidster) werden de meisjes bezig gehouden met zingen, gevolgd door een bijbelbespreking, handwerken en spelletjes die door de leidster waren bedacht.

De leiding wist het voor elkaar te krijgen om een dagje naar zee te gaan. In Scheveningen mochten de meisjes de zee in om te gaan pootjebaden. Badkleding hadden ze niet. Lange broeken waren toen nog niet de dracht, dus gewoon maar gemakkelijk de rokken omhoog houden. De foto is mogelijk gemaakt in het begint van de jaren dertig.

Ruth heeft verschillende presidentes gehad. De tweede wijkzuster van Loenen, zuster Van Lingen, leidde een aantal jaren deze club. Daarna mevrouw Postma, mevrouw Dijkhuis en Luitje Plant.