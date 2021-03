Retrospectief: Beroemde wielrenners in Dieren

Voor velen zijn Dieren en fietsenfabriek Gazelle onlosmakelijk met elkaar verbonden. In 1892 gesticht door het lokale duo Arents en Kölling, groeide de fabriek al snel als kool. In 1902 verkocht de fietsenfabriek van Arents en Kölling hun eerste fiets van het model Gazelle en sinds 1915 heette ook hun rijwielfabriek officieel zo. En al ruim een eeuw is het bedrijf – tegenwoordig eigendom van Pon – aan de Wilhelminaweg in Dieren gevestigd.

Al vroeg maakte Gazelle ook wedstrijdfietsen. In 1928 won Jonkheer Bosch van Drakenstein tijdens de Olympische Spelen al een gouden plak op een Gazelle. Het was de eerste in een lange rij successen, waar begin 21ste eeuw een einde kwam. Toen werd de specialistische raceafdeling van Gazelle – op initiatief van directeur Wim Breukink medio jaren ’60 opgericht – opgedoekt en kwam er een einde aan. Mannen als Hans Morren, Nol Willemsen en de Amsterdamse framebouwer Bertus Slesker hadden Gazelle ook groot gemaakt in Race.Gazelle is een periode lang een van de belangrijkste en grootste bouwer van racefietsen geweest. Succesvol dus, met een goede reputatie.Vele wereldtitels werden in die periode op Gazelle’s behaald.

Sinds 2011 is Gazelle zoals gezegd eigendom van Pon Holding. Die bezit ook het racefietsmerk Cervélo (waarop de ploeg Jumbo-Visma rijdt) en vindt dat ze daarmee voldoende vertegenwoordigd is in race. Gazelle is nu vooral gespecialiseerd in hoogwaardige gebruiks- en toerfietsen. In toenemende mate e-bikes.

Deze foto is gemaakt tijdens de hoogtijdagen van Gazelle in de racerij. In de ooit door Gazelle directeur Willem Kölling aan de bevolking geschonken witte houten muziektent in het Dierense Wilhelminapark – recht tegenover de fabriek – werd deze foto begin 1969 gemaakt van de Willem II-Gazelle wielerploeg. Dat kon toen nog, dat een Valkenswaardse sigarenfabriek een sportteam sponsorde…

Ploegleider was de handige babbelaar Ton Vissers, die beter was in het regelen van sponsorcontracten dan dat hij inzicht in de koers had. Hij zag echter kans zeer gelouterde profs te contracteren en die wisten zelf wel wat goed voor ze was. Dus poseerden begin 1969 kleppers als Peter Post, Rik van Looy, René Pijnen, Eef Dolman, Rini Wagtmans, Henk Nijdam en de later dat seizoen wereldkampioen geworden Harm Ottenbros in de Dierense muziekkoepel. Wielerliefhebbers zullen zelfs nu die namen nog heel wat zeggen.