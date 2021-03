Retrospectief: Belgische vluchtelingen in Ellecom

De Eerste Wereldoorlog duurde van 1914 tot 1918. Door een strikte neutraliteitspolitiek zag ons land kans buiten dat conflict te blijven. Ook België ging voor neutraliteit. Nadat de Pruisische legerleiders hadden geëist dat hun soldaten dwars door België op mochten rukken naar aardsvijand Frankrijk en onze zuiderburen die eis niet inwilligden, raakte het land alsnog in oorlog met Duitsland. Op 4 augustus werd in Wallonië de oostgrens overschreden en trokken de Duitsers binnen.

Veel Franstalige Belgen sloegen op de vlucht voor de ‘Hunnen’ en trokken richting Nederlands Limburg. Twee maanden later, op 7 oktober, stonden de Duitsers voor Antwerpen en de burgemeester van die stad riep de bevolking op te vluchten. Binnen drie dagen trokken 100.000 inwoners van die stad naar Zeeland en Noord-Brabant. Het werd een enorme volksverhuizing. Uiteindelijk vluchtten er in 1914 naar schatting 1 miljoen Belgen naar ons land. En ze waren welkom, zo verklaarde Koningin Wilhelmina op Prinsjesdag 1914.

Maar welkom of niet, het betekende een flinke ontwrichting van de maatschappij. Een miljoen vluchtelingen op een Nederlandse bevolking van in 1914 nog maar 6,2 miljoen, bleef niet zonder gevolgen. Hoewel Nederland neutraal was, bleef het leger van 237.000 man wel vier jaar lang gemobiliseerd. Veel gezinnen misten daardoor hun kostganger, werk op het land en in fabrieken bleef liggen. Gevluchte Belgische soldaten – feitelijk deserteurs – waren ontwapend en geïnterneerd en moesten die vrijgevallen arbeidsplaatsen innemen.

Ook in de gemeente Rheden vonden Belgische vluchtelingen onderdak. Naar schatting 500 mannen, vrouwen en kinderen woonden vier jaar lang in de Rhedense dorpen. Hun verblijf werd betaald door de Nederlandse overheid: 35 cent per dag voor een volwassene en 20 cent voor een kind. De overheid betaalde ook de extra politieman in Dieren/Ellecom die werd aangenomen om rovende rondtrekkende vluchtelingen in te rekenen.

Toen op 11 november 1918 de wapenstilstand werd getekend, konden de Belgen terug naar hun deels verwoeste land. Als aandenken aan hun verblijf in Ellecom, werd voor de deur van Pension P. Nijenhuis aan de Binnenweg een groepsfoto gemaakt. ‘Souvenir de notre evacuation: Ellecom (Holland) novembre 1918’ drukte fotograaf H. B. Dirksen uit Dieren er netjes onder.