Ravage bij aanrijding in Rheden

RHEDEN – Op de Oranjeweg in Rheden heeft donderdagmiddag 4 maart een ongeval plaatsgevonden. Even voor 13.10 uur heeft de bestuurder van een Renault vermoedelijk de bocht gemist en is daarbij op een geparkeerde Volvo gebotst. De klap was zo dusdanig dat de Volvo door de handrem is geschoten en twee parkeerplaatsen verderop tot stilstand kwam. De Renault kwam op twee wielen tot stilstand tegen het andere voertuig. De bestuurder raakte bij dit ongeluk niet gewond. Beide voertuigen zijn flink beschadigd en moesten worden afgesleept door een bergingsbedrijf.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink