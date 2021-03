Pubquiz Sportclub Brummen

BRUMMEN – De activiteitencommissie van Sportclub Brummen houdt op zaterdagavond 27 maart een online pubquiz. Hieraan kunnen zowel leden als niet-leden deelnemen. De kosten bedragen 10 euro per team, te betalen per betaalverzoek of contant.

Het evenement is vergelijkbaar met het bekende tv-programma ‘Weet ik veel’. Men kan thuis vanuit de huiskamer met een zelf samengesteld team deelnemen. Meespelen kan vanaf de telefoon of laptop. Deelname mag individueel, maar ook maximaal met het aantal mensen dat conform de RIVM-richtlijnen thuis is toegestaan. Wie is de slimste mens van Brummen? Aanmelden kan via een link die te vinden is op de Facebookpagina van de club. De aanmelder ontvangt vervolgens een betaalverzoek. Tijdens deze avond zal de activiteitencommissie ook Sportclub Brummen-hoodies gaan verloten via de ballenbak.

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdagavond 12 maart. Voor meer informatie mail naar activiteitenspclbrummen@gmail.com of bel naar Arjan Eikelboom, tel. 06-50429806, of Marco Kuijt, tel. 06-22361562.