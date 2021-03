Potgrondactie Scouting Loenen

LOENEN – Op zaterdag 20 maart houdt Scouting Valeouwe de jaarlijkse potgrondactie in Loenen. De vereniging heeft de opbrengsten uit deze actie nodig om de activiteiten voor alle speltakken het komende jaar weer te kunnen bekostigen. Door de coronaperikelen kan de actie helaas niet doorgaan zoals in voorgaande jaren. Daarom wordt er dit jaar een potgrondactie 2.0 gehouden. Dat betekent dat het dit jaar alleen mogelijk is om vooraf potgrond te bestellen. Een bestelling doorgeven kan via info@scoutingloenen.nl tot uiterlijk 16 maart. Een zak potgrond van 40 liter kost 4,50 euro en 3 zakken kosten 12 euro. Bestellingen worden zaterdag 20 maart coronaproof gebracht. Zelf ophalen kan ook bij het afhaalpunt.