Pop Up Fietsmuseum moet Dieren op toeristische kaart zetten

DIEREN – Het had een grootse opening moeten worden voor het Pop-up fietsmuseum in Dieren, maar zoals zo vaak in deze tijd liep het even anders. “In oktober zouden we opengaan. We hadden een lange lijst met markante gasten voor de opening, maar toen ging alles helaas op slot”, vertelt Michiel Deijssel, projectleider van het museum dat onderdeel is van Stichting Fiets op 1. Samen met archivaris en conservator Jan-Eize Eggens wist hij, ondanks deze tegenslag, alsnog een mooi museumpje in te richten.

Het kleine museum kreeg een plekje in het pand van van Reinders Regio Makelaars aan de Wilhelminaweg 1a, en toepasselijk tegenover de Gazelle Het makelaarskantoor stelde de ruimte belangeloos beschikbaar. Het was de bedoeling dat vrijwilligers de bezoekers mooie verhalen gingen vertellen, maar dit bleek vanwege de lockdown niet mogelijk. De stichting legde zich echter niet neer bij de belemmeringen en besloot te kijken wat er wel mogelijk was. Het resultaat werd, zoals Deijssel het omschrijft, ‘een soort kijkdoos’. De ruimte werd dusdanig ingericht dat voorbijgangers vanaf de straat eenkijkje kunnen brengen aan het museum. De afgelopen maanden was de tentoonstelling ‘Vaele Ouwe’ te zien. Vorige week werd er druk gewerkt om een nieuw thema in de schijnwerpers te zetten: ‘Veluwezoom, heden tot verleden.’ Fietsen met een verhaal vormen het decor van de expositie, die tot medio mei nog te zien is.

Fietsen op 1 weet nog niet precies hoe de toekomst van het museum er na 1 mei uit gaat zien, maar ze hebben plannen genoeg. “We zijn aan het inventariseren of het haalbaar is om te verhuizen naar een groter pand in Dieren. We doen alles met een beperkt budget, maar we eten er elke keer wat van te maken.We hopen dat wij met een fietsmuseum Dieren aantrekkelijker kunnen maken voor toeristen.”

De stichting wil de rijke fietsgeschiedenis van Dieren inzetten om het dorp op de kaart te zetten bij de vele toeristen die de regio jaarlijks bezoeken. “Fietsen zorgt voor verbinding.”

Michiel Deijssel komt ook graag in contact met mensen die fietsgerelateerde items willen uitlenen of schenken om tentoon te stellen in het museum. Zij kunnen contact opnemen via fietsmuseum@fietsop1.nl.

Foto: Cynthia Vos