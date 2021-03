Petitie Belangengroep Velp-zuidoost tegen windmolens in de Velperwaarden

VELP – Belangengroep Velp-zuidoost is een petitie gestart, waarmee betrokkenen steun kunnen betuigen aan de twee zienswijzen die de groep gaat indienen. Er zijn zienswijzen opgesteld voor de beleidskaders voor Energie & Landschap en Participatie op het gebied van windmolens en zonne-energie.

De gemeente Rheden onderzoekt de mogelijkheden voor de plaatsing van windmolens in de Velperwaarden, op Biljoen en bij De Groot. Ook worden potentiële zonneveldlocaties aangewezen, zoals de Velperwaarden, op Biljoen langs de Gasthuislaan en op Overhagen pal naast woningen.

De gemeente stelt beleidskaders op voor Energie&Landschap en voor het Participatieproces tussen belanghebbenden en een initiatiefnemer. Belangengroep Velp-zuidoost stelt voor beide beleidskaders een zienswijze op, met als uitgangspunt leefbaarheid, landschap en natuur. “Tot nu toe is de gemeente hierin nergens concreet en laat dus vrijwel alles over aan de markt. Dat betekent dat de belangenhebbende, u, te zijner tijd zelf met de marktpartijen moet overleggen over bijvoorbeeld geluidhinder of slagschaduw of over hoge hekken rond zonnevelden.” Naast de zienswijzen heeft de Belangengroep een flyer opgesteld met zorgen en een visie op het hele wind- en zonproces.

De petitie is te ondertekenen via www.petities.com/windmolens_eo_zonnevelden_in_velpzo.