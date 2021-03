Pasen in drie woorden

DIEREN – Binnenkort is het Pasen. Voor de één zijn het alleen vrije dagen, voor de ander heeft het een andere inhoud. Vineyard Dieren is benieuwd waar men aan denkt als het over Pasen gaat. Er is een Facebookpagina ‘Pasen in 3 woorden’. Op deze pagina kan iedereen, met drie woorden, aangeven wat Pasen voor hem of haar inhoudt. De inzenders maken kans op een coronaproof paasontbijt voor 2 personen. De uiterste datum om mee te doen is 31 maart.