Pasen in de Willibrordkerk

DREMPT – De parochianen van de Heilige Willibrordkerk in Achter Drempt staan ook dit jaar, ondanks alles, stil bij de dood en verrijzenis van Jezus. Voordat het paasfeest gevierd wordt, komen zij op Goede Vrijdag, 2 april om 15.00 uur bij elkaar om de Kruisweg te bidden. Op Eerste Paasdag, 4 april, is er een Woord en Communieviering, voorgegaan door Pastoraal werkster Marga Engelage.

Beide vieringen kunnen door maximaal 30 personen worden bezocht. Opgave vooraf is wenselijk via locatieraaddrempt@gmail.com. Als ter plekke eventueel nog plaatsen vrij zijn, zijn ook mensen die zich niet hebben aangemeld welkom.