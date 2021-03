Paasontbijt aan huis

DOESBURG/ANGERLO – Omdat het jaarlijkse paasontbijt in de Martinikerk in Doesburg niet doorgaat, hebben drie organisaties de handen ineengeslagen om ontbijtpakketjes te gaan bezorgen. De Protestantse gemeente Angerlo-Doesburg, Komdersuur en naaiatelier Kieskleurig zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen thuis kunnen genieten van een paasontbijtje.

De vrijwilligers van de drie organisaties zorgen voor eenpersoons ontbijtpakketjes, met daarin twee verse broodjes, een warm gekookt eitje, een plak ontbijtkoek, sap, boter, twee soorten broodbeleg en een fairtrade paaseitje. Dit ontbijt wordt geleverd in een unieke stoffen verpakking, gemaakt door naaiatelier Kieskleurig, die te hergebruiken als cadeauverpakking.

De opbrengst van dit ontbijt gaat naar het Lifeline project in Ghana. In dit opvangcentrum in Accra kunnen ieder jaar veertig meisjes terecht vanaf 14 jaar. Een enthousiast en deskundig team van docenten en sociaal werkers begeleiden de meisjes intensief. Ze leren in tien maanden tijd kleding naaien, make-up en sieraden maken of het kappersvak.

Mensen die een ontbijt willen bestellen, kan dit doen door uiterlijk 27 maart een bijdrage over te maken op rekeningnummer 16NL78 TRIO 0198 3060, ten name van Diaconie van de Prot. Gemeente te Angerlo/Doesburg onder vermelding van paasontbijt en de locatie van afhalen. Eén ontbijtje kost 8 euro, twee ontbijtjes 15 euro, 3 ontbijtjes 21 euro en 4 of meer ontbijtjes 6,50 euro per stuk. Afhalen kan tussen 8.30 en 10.00 uur bij de Galluskerk in Angerlo of bij de Martinikerk in Doesburg. Voor wie afhalen een probleem is of als er andere vragen zijn, kan contact worden opgenomen via info@komdersuut.nl of een boodschap worden ingesproken bij de familie Klooster, tel. 0313-785183.