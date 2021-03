Paasmiddag in Rheden

RHEDEN – In samenwerking met de gemeente Rheden houden De Rhedense Pioniers, Sport & Healthcentrum de Cirkel, WIK en sc Rheden op zaterdag 3 april een paasmiddag in de buitenlucht vol leuke activiteiten. Kinderen van 6 tot 12 jaar uit het dorp Rheden kunnen gratis deelnemen. Er is een stormbaan, ze kunnen een eigen volgelhuisje maken, een broodje bakken en er worden eieren verstopt. De activiteiten zijn van 14.00 tot 16.00 uur op het terrein van Sportcombinatie Rheden. Aanmelden is verplicht en kan tot uiterlijk 26 maart door een mail te sturen o.v.v. naam, leeftijd en telefoonnummer van de ouder. Mailen kan naar jeugdcommissie@scrheden.nl. Er dient ook vermeld te worden of het kind alleen naar huis mag of wordt opgehaald.