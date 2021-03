PaasChallenge in Velp

VELP – Van donderdagmiddag 1 april tot en met zondagavond 4 april houdt de PKN Velp de PaasChallenge. Het is een wandeling voor jong en oud, alleen, in tweetallen of huishoudens, van ongeveer een uur waarin deelnemers allerlei opdrachten, vragen en meer tegenkomen. Deelnemers hebben een mobiele telefoon nodig om mee te doen. Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan wandelen, moet er vooraf een starttijd gereserveerd worden. Dit kan via calendly.com/paaschallengevelp.