Overhandiging inspiratiefilmpjes jeugd aan Dullertsstichting

RHEDEN – Op 24 februari heeft Marc Budel, wethouder jeugd, officieel de inspiratiefilmpjes voor de campagne ‘Wie maak jij sterker’ overhandigd aan de Dullertsstichting. De filmpjes zijn gebaseerd op de tien beschermende factoren van het Nederlands Jeugdinstituut, dat ook aanwezig was bij de overhandiging. De Dullertsstichting heeft mede mogelijk gemaakt dat deze campagne kon worden gemaakt. In verband met de coronamaatregelen vond de overhandiging online plaats.

De gemeente Rheden heeft tien inspiratiefilmpjes gemaakt over de tien beschermende factoren. In de filmpjes vertellen Rhedense jongeren wat hen bezighoudt, wat hun doelen zijn en welke mensen om hen heen hiermee helpen. Volwassenen rondom jeugd leggen uit op welke manier zij proberen jongeren te stimuleren, te motiveren en te begeleiden in een positieve ontwikkeling.De gemeente hoopt met de filmpjes mensen te inspireren een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en groei van kinderen en jongeren.

Marc Budel trapte af met de woorden: “Wij zijn ontzettend blij dat de Dullertsstichting ervoor heeft gezorgd dat de filmpjes over de tien beschermende factoren gemaakt konden worden. De jeugd is de toekomst en als gemeente vinden wij het ontzettend belangrijk dat kinderen en jongeren een goede start maken. Met behulp van deze filmpjes hopen we mensen in de gemeente Rheden te inspireren en bewust te maken van de rol die zij kunnen spelen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren.”

Mevrouw Wiepkema en de heer Beltman van de Dullertsstichting zijn ontzettend blij met dit initiatief, dat helemaal past binnen de doelstellingen van de Dullertsstichting: ‘Helpen waar hulp nodig is’, sinds jaar en dag het doel van de Dullertsstichting. Door dit project te ondersteunen hoopt de Dullertsstichting te kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de jeugd in Rheden en interventies die daarop gericht zijn. Zoals algemeen bekend: Voorkomen is beter dan genezen!”

Tom van Yperen, expert kwaliteit jeugdstelsel bij het Nederlands Jeugdinstituut, vult daarop aan: “Het is mooi om te zien hoe de gemeente Rheden aan de slag is gegaan met de beschermende factoren. Naast professionals, hebben jongeren en ouders belang bij de beschermende factoren in hun dagelijks leven. De filmpjes zijn een eerste stap om hier handen en voeten aan te geven. Het wordt interessant om te zien hoe hier vervolg aan gegeven wordt.”

Met deze campagne hopen alle partijen dat de ontwikkeling van kinderen en jongeren een positieve impuls krijgt en bewustzijn creëert bij hun omgeving. Samen met onderwijs, jongerenwerk, de sociale basis, ondernemers én jongeren gaat de gemeente hier verder vorm aan geven.

De video’s zijn vanaf begin februari te zien via de social media-kanalen van de gemeente Rheden. Iedere week wordt hier een nieuw filmpje gedeeld. De video’s mogen gebruikt worden door jeugdinstanties, scholen, buurthuizen, sport- en culturele verenigingen.

www.rheden.nl/wiemaakjijsterker