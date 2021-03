OV-spreekuur uitgebreid

REGIO – Het telefonisch OV-spreekuur is uitgebreid. 55-Plussers met vragen over reizen met het OV kunnen hier terecht op maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur, dinsdag en donderdag tussen 13.30 en 15.00 uur en op maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur. De telefoon wordt beantwoord door OV-ambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook 55-plus. Voorheen hielpen zij tijdens maandelijkse inloopspreekuren, maar deze zijn tot nader order geannuleerd. Ook telefonisch kunnen zij antwoord geven op vragen over de chipkaart, kortingen voor samen reizen, coronamaatregelen in het OV, abonnementen of keuzedagen. Het telefoonnummer is 038 – 3037010.