Opschoondag in Brummen

BRUMMEN – Zaterdag 20 maart is het de jaarlijkse Landelijke Opschoondag en ook in Brummen wordt hier aan meegedaan. Dit ziet er weliswaar anders uit dan andere jaren: er is geen ontvangst op het gemeentehuis en ook kan er na afloop niet samen iets worden gedronken. Het zwerfvuil rapen gebeurt in tweetallen, elk aan één kant van de weg, dus coronaproof. Een aantal mensen van de vrijwilligersgroep Brummen Zonder Zwerfvuil (BZZV) gaat aan de slag, maar iedereen is welkom om mee te doen. Aanmelden kan door voor 17 maart een e-mail te sturen naar secretariaat@dorpsraadbrummen.nl. Voor materiaal, zoals prikstok, hesjes, handschoenen en vuilniszakken wordt gezorgd. De deelnemers verzamelen zich om 10.00 uur op het Marktplein.