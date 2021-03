Openingstijden afhaalbieb verruimd

DIEREN – Vanwege grote belangstelling zijn de openingstijden van de afhaalbieb in Dieren en Velp verruimd. Het is nu mogelijk om van maandag tot en met zaterdag boeken af te halen.

Aangezien de bibliotheken al geruime tijd gesloten zijn, kunnen leden boeken lenen door online of telefonisch een reservering te plaatsen en de te lenen materialen via een tijdslot af te halen, en uitgelezen materialen retourneren.

Mensen kunnen kiezen voor een boekenpakket, waarbij de bibliotheekmedewerkers zes materialen uitzoeken, die passen bij de leesvoorkeuren van de lener, of zelf boeken reserveren via de online catalogus van de bibliotheek. Volledig coronaproof staan de bestellingen dan op het gekozen tijdstip klaar in de hal van de bibliotheek. De service is gratis en voor leden van jong tot oud.

www.bibliotheekveluwezoom.nl/afhaalbieb