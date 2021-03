Ontmoeting voor mensen met NAH

APELDOORN – De ontmoetingsochtenden voor mensen met NAH in Apeldoorn worden gehouden op een nieuwe locatie, Ontmoetingscentrum Het Vogelnest, aan de Spreeuwenweg 1A in Apeldoorn. De bijeenkomsten worden georganiseerd door Tamara Neeft uit Eerbeek en vinden plaats op elke tweede maandag van de maand, tussen 10.00 en 12.00 uur. De komende maanden is dat op 12 april, 10 mei en 14 juni. Deelname is gratis. In verband met corona is aanmelden gewenst, dit kan bij Tamara Neeft via tammie1981@hotmail.com of bij Stephan Schaling, via tel. ‪06-20350702. Zij zijn ook beschikbaar voor vragen.