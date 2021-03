Online Literair café met Marit Törnqvist groot succes

BRUMMEN – Werkgroep Taalmarkt in Brummen hield op 3 maart een online literair café. Marit Törnqvist was die avond te gast. Marit is geboren in Zweden en verhuisde op haar vijfde naar Nederland. Het thema van de avond was Moedertaal en Vaderland.

De schrijfster kon uit eigen ervaring boeiend over dit thema vertellen. Ruim een uur genoten 86 online deelnemers van de door Marit speciaal voor deze avond samengestelde lezing. De erbij getoonde foto’s kwamen veelal uit Marits persoonlijke collectie. Vanuit haar Zweedse huis nam zij de deelnemers, onbevangen vertellend, mee in haar leven.

Marit Törnqvist is een veelzijdig en productief illustrator en schrijver. Zij is sterk beïnvloed door haar verhuizing, op jonge leeftijd, van Zweden naar Nederland zonder Nederlands te spreken of verstaan. Zij leerde woorden, maar gaf aan: woorden maken nog geen taal. Het gaat om meer, om spreken, begrijpen, toepassen, doorvoelen en ga zo maar door. Die ervaringen zijn een bron en antenne voor haar gebleken.

Omdat Marit als kind al erg graag en goed tekende, bracht dat het contact met leeftijdsgenoten op gang. En toen ze later met haar eigen gezin weer naar Zweden verhuisde, leerden haar kinderen de Zweedse taal kennen middels prentenboeken.

De beelden van stromen vluchtelingen in 2015 raakten Marit enorm en leidden tot uitgebreide contacten met het lokale AZC in Zweden en de (jonge) bewoners. Wat startte als samen tekenen, leidde tot persoonlijke contacten met en actieve inzet voor vluchtelingen. De grote interesse aldaar voor (prenten)boeken in eigen taal leidde tot het initiatief om alle gearriveerde kinderen een Arabische vertaling van een boek van Astrid Lindgren te overhandigen. Dit initiatief kreeg in Nederland navolging samen met uitgeverij Querido met ‘Een boek voor jou’. Door Nederlandse kinderverhalen in hun eigen moedertaal te lezen, kunnen de kinderen de Nederlandse cultuur makkelijker begrijpen.

Dat is de rode draad in haar verhaal, de aansluiting via de moedertaal doet wonderen bij de vluchtelingenkinderen en vervolgens is er ruimte voor het leren van een tweede taal.

Na de pauze beantwoordde Marit vragen van de deelnemers die via de chat gesteld werden. Gewoonlijk wordt het literair café afgesloten met een open podium. Dit keer was er vooraf de mogelijkheid geweest om gedichten te vertalen. Marit heeft er vier voorgelezen. Alle elf ingezonden gedichten zijn na te lezen op www.brummencultuur.nl.

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde boeiende avond, met 86 deelnemers, uit Nederland, Vlaanderen en daarbuiten. Het experiment van de werkgroep Taalmarkt om online een Literair Café te organiseren, bleek geen belemmering voor deelname en kan zeker een vervolg krijgen, zolang corona blijft heersen.