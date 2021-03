Online lezing Anna van den Dool

BRUMMEN – Tekstschrijver, auteur en cultureel journalist Anne van den Dool verzorgt donderdag 11 maart een online lezing voor de Bibliotheek Brummen|Voorst. Via Zoom vertelt zij over haar boek Vluchthaven.

Anne van den Dool (1993) is tekstschrijver, auteur en cultureel journalist. Ze schrijft onder meer voor NRC Handelsblad, Vrij Nederland en HP/De Tijd. Haar debuutroman Achterland verscheen in 2014 en haar tweede boek Vluchthaven verscheen in augustus 2020. Vluchthaven draait om Hannah, die, wanneer de Indonesische echtgenoot van haar grootmoeder overlijdt, afreist naar zijn geboorteland. Niet alleen om zijn as uit te strooien, maar ook om beter te begrijpen wie deze getraumatiseerde man was. Zo onderneemt Hannah een eenzame zoektocht naar geluk, die vele vormen aanneemt, en die laat zien dat we elkaar soms pas na de dood beter begrijpen. Vluchthaven toont de fragiele kunst van het achterblijven, en laat zien hoe ver de schaduw van de geschiedenis kan reiken.

Deze roman gaat over de Indonesische stiefopa van Anna van den Doool zelf, die zijn jeugd doorbracht in een jappenkamp. Na zijn overlijden rees de vraag: hoe gelukkig was deze zwijgende man? Tijdens deze lezing vertelt Anne over het schrijfproces, waarin ze op zoek ging naar het antwoord op deze en andere vragen. Na het verhaal van Anna is ook gelegenheid voor het stellen van vragen. De lezing duurt van 20.00 tot 21.00 uur en kan gevolgd worden via Zoom. Deelname is gratis en aanmelden kan via de agenda op www.bibliotheekbrummenvoorst.nl. De zoomlink wordt één dag vooraf aan de lezing aan de deelnemers verzonden.

De Boekenweek 2021 wordt in verband met corona verschoven naar de zomer. In plaats daarvan is er van 6 tot en met 14 maart een Week vol Boeken en in dat kader verzorgt Anne van den Dool deze lezing.