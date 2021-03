BRUMMEN – De Boekensteun organiseert in samenwerking met Primera XL Brummen een online interview met schrijver Oek de Jong. Het interview, dat wordt gehouden in de bibliotheek in Brummen, is op vrijdag 26 maart van 15.00 uur tot 16.00 uur thuis te volgen.

Oek de Jong (1952) is de schrijver van een oeuvre van romans, verhalen en essays. Zijn bekendste boeken zijn de romans Opwaaiende zomerjurken, Cirkel in het gras, Hokwerda’s kind en Pier en oceaan. Van zijn werk werden ruim 500.000 exemplaren verkocht, in negen talen vertaald en bekroond met diverse nominaties en prijzen. De Jongs nieuwe roman Zwarte schuur verscheen op 3 september 2019. Hiervoor ontving hij de Boekenbon Literatuurprijs.

Goemans beschrijft op indringende en humoristische wijze de nucleaire waanzin en het verlangen van een oude zuster naar vrede en goedheid.

In een wervelende zoektocht neemt Goemans ons mee naar Fukushima, Amerika en de Marshalleilanden. Holy Trientje is in alle opzichten een grote roman, bezield door waargebeurde verhalen. In haar verfijnde stijl laat Goemans zien wat er kan gebeuren als idealisme samengaat met onherstelbaar trauma.

Oek de Jong komt vrijdag 26 maart naar de bibliotheek in Brummen, waar hij zal worden geïnterviewd door Neerlandica Machteld van Soest – Hartman uit Brummen. Van Soest heeft jaren gewerkt als docent Nederlands en begeleidt diverse leesclubs.

De opname van het interview is gratis te bekijken voor leden van de Boekensteun. Zij ontvangen een link via het secretariaat van de Boekensteun. Andere belangstellenden kunnen zich aanmelden voor 5 euro. Zij ontvangen een dag voor de opname een link. Het is niet mogelijk het interview op een later tijdstip te bekijken.

Foto: Marie-Jeanne van Hövell tot Westervliet