Onderzoek naar borstkanker

DOESBURG – Vanaf dinsdag 11 maart staat het mobiele onderzoekscentrum van Bevolkingsonderzoek Oost in Doesburg. Op het parkeerterrein bij de brandweer aan de Halve Maanweg staat bovendien een wachtruimte, waar cliënten op voldoende afstand van elkaar kunnen wachten.

In het onderzoekscentrum wordt onderzoek gedaan naar borstkanker. Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek, dat bestaat uit maken van röntgenfoto’s van beide borsten, een mammografie. De foto’s worden gemaakt door speciaal opgeleide screeningslaboranten. Twee screeningsradiologen beoordelen de röntgenfoto’s en zoeken naar verdachte afwijkingen. Deelname aan het onderzoek is gratis en vrijwillig.