Onderzoek Duurzame Energie in Rheden

RHEDEN – De gemeenteraad van Rheden moet in mei een besluit nemen over de gebieden in Rheden die zij geschikt achten voor opwek met zonne- en/of windenergie. Er worden geen besluiten genomen over het plaatsen ervan, dat gebeurt pas als er ook echt initiatieven worden ingediend.

Om de raad bij die keuze te ondersteunen, wil de gemeente Rheden graag weten wat haar inwoners kiezen en waarom. Via RhedenSpreekt is daarom een vragenlijst uitgezet. Naast de panelleden is de vragenlijst voor iedereen toegankelijk. Deze is te vinden op www.rhedenspreekt.nl. Inwoners die liever een papieren vragenlijst invullen, kunnen contact opnemen met Moventem via info@moventum.nl of via tel. 0575 843738.

Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 15 minuten. Gemeente Rheden behandelt de reacties strikt vertrouwelijk en deze worden anoniem verwerkt door onderzoek- en adviesbureau Moventem. De vragenlijst kan ingevuld worden tot 22 maart.