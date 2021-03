Ondernemers organiseren Moederdag Verwendag

RHEDEN – Op 9 mei verzorgt een aantal ondernemende Rhedense vrouwen in samenwerking met Sportclub de Cirkel een Moederdag Verwendag. Elke ondernemer kan een activiteit voor vrouwen, of ouders met kind, aanbieden in Rheden op deze dag. Deze activiteit wordt door de ondernemer zelf georganiseerd, waarbij rekening moet worden gehouden met de veiligheid. De activiteit vindt het best buiten plaats, of anders in kleine groepjes met 1,5 meter afstand.

De ochtend is tussen 10.00 en 12.00 uur gericht op actief bezig zijn en in beweging komen op een coronaproof manier. In de middag zijn er tussen 13.00 en 15.00 uur workshops gericht op wellbeing. IJsclusief zorgt voor een thuisbezorgd verwen-ontbijt op bed en een complete Lunch2Go (afhalen).

Ondernemers in Rheden die op Moederdag Verwendag een workshop willen aanbieden, kunnen contact opnemen via moederdagverwendag@hotmail.com, nadere instructies volgen dan per mail.