Onder-13 van vv Dieren in het nieuw

DIEREN – De drie Onder 13-teams van vv Dieren worden in het nieuw gestoken. De spelers krijgen van Küchentreff Dieren een volledig nieuw tenue én bijbehorende tassen. Kuchentreff wil de Dierense voetbalclub met deze bijdrage een flinke steun in de rug te geven in deze lastige tijd. De vereniging is daar natuurlijk heel blij mee. “Hoe bijzonder is het dat straks, als we weer mogen voetballen, bijna 50 spelers in dat mooie lichtblauwe shirt rondlopen met Küchentreff op de borst.”