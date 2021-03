Omroepen presenteren samen Het Debat van het Oosten

ARNHEM – In het kader van de komende verkiezingen presenteren Omroep Gelderland en RTV Oost samen Het debat van het Oosten. Wat staat Oost-Nederland na de verkiezingen in Den Haag te wachten? Tijdens de live-uitzending op 11 maart worden de regionale kandidaten flink aan de tand gevoeld.

Het debat vindt plaats in het Huis der Provincie in Arnhem. Deelnemend zijn kandidaten uit Gelderland en Overijssel die voor hun partij op een verkiesbare plaats staan: Rob Jetten (D66), Eppo Bruins (ChristenUnie), Thom van Campen (VVD), Lisa Westerveld (GroenLinks), Nicole Temmink (SP), Pieter Omtzigt (CDA), Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) en Charlotte Brand (PvdA).

Tijdens het debat staan er vier thema’s centraal, namelijk wonen, veiligheid, het stikstofprobleem en de vraag of het oosten wel gehoord wordt in Den Haag. Afgaande op het inwoneraantal van Gelderland en Overijssel zouden we na de verkiezingen minimaal 25 Kamerleden uit het Oosten moeten tellen.

De presentatie is in handen van Erik van der Pol (Omroep Gelderland) en Sarah de Geest (RTV Oost). Via www.gld.nl/debat kunnen er vragen worden doorgegeven. Het Debat van het Oosten is op donderdag 11 maart live te zien om 20.00 uur bij Omroep Gelderland en RTV Oost. Terugkijken kan ook via Uitzending Gemist.