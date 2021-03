Nog jaartje uitstel voor evenement Verrassend Doesburg

DOESBURG – De organisatie heeft moeten besluiten ook dit jaar een streep te zetten door het nieuwe evenement Verrassend Doesburg. De eerste editie, die eigenlijk voor vorig jaar gepland stond, wordt nu doorgeschoven naar 2022.

“Het komt gewoon te vroeg”, zegt organisator Eddy Berentsen. “Als Verrassend Doesburg in juli door zou kunnen gaan, zou dat één van de eerste evenementen zijn en dan worden we overspoeld met bezoekers. Bovendien is er nog te veel onduidelijk, bijvoorbeeld wat betreft verzekeringen. Het risico is te groot.” Ook geeft Berendsen aan dat het inmiddels te laat is om te beginnen met de organisatie, mocht er alsnog groen licht komen. “In vier maanden krijgen we dit niet van de grond. Voor een evenement van dit formaat heb je gewoon een jaar nodig.”

Verrassend Doesburg had de opvolger van Doesburg Binnenste Buiten moeten worden. Er was vorig jaar al een veelzijdig programma opgesteld met straattheater, foodtrucks en een braderie. Het moest een feest worden voor en door Doesburgers, waar ondernemers en verenigingen uit de stad aan konden deelnemen. De plannen werden door iedereen enthousiast ontvangen en inmiddels hadden zich al veel vrijwilligers gemeld. Inwoners en bedrijven steunden de organisatie financieel door ‘vriend’ te worden. Alles liep op rolletjes, tot corona roet in het eten gooide.

De organisatie, die is opgestart vanuit de ondernemersvereniging, laat zich niet uit het veld slaan en richt haar pijlen nu op 2022. “We gaan gewoon door met fondsen werven en het boeken van artiesten en foodtrucks. Het moet volgend jaar een knallend feest worden om je vingers bij af te likken”, aldus Berentsen.