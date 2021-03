Nieuwe stap in WaardeVOL Brummen

BRUMMEN – Het schetsontwerp WaardeVOL Brummen is klaar en bestuurders van de provincie Gelderland, gemeente Brummen, Natuurmonumenten en Waterschap Vallei en Veluwe hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Nu gaat een volgende stap beginnen in het proces om het leefgebied Voorstonden, Oekense Beek en Leusveld klaar te maken voor de toekomst: het smeden van concrete plannen.

WaardeVOL Brummen staat voor samenwerken aan een waardevol gebied Voorstonden, Oekense Beek en Leusveld. Het gaat om een afwisselend gebied met coulisselandschappen, landgoederen en drie beken. Vanwege de hoge natuurwaarden maakt het gebied deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk: een bijzonder en waardevol leefgebied voor mensen, dieren en planten. In het gebiedsproces werken de organisaties samen met inwoners en bedrijven om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, de leefomgeving te verbeteren en de natuur te versterken.

Heemraad Frans ter Maten van Waterschap Vallei en Veluwe zegt: “Gebiedsgericht samenwerken aan oplossingen met alle belanghebbenden in het gebied. WaardeVOL Brummen is een mooi voorbeeld voor hoe projecten nu en in de toekomst moeten worden vormgegeven. Grensontkennend samenwerken waarbij de kwaliteit van de leefomgeving – gebruik, toekomst en belevingswaarden – centraal staat.” Wethouder Pouwel Inberg van de gemeente Brummen vult aan: “Het project is een mooi voorbeeld van participatie en een groot compliment aan de inwoners en agrariërs, die ook in deze bizarre tijden hun bijdrage leveren.”

Het schetsontwerp is onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst, waarin de rollen en verantwoordelijkheden van de organisaties zijn vastgelegd. Ook de financiën zijn hierin opgenomen. Er is 17 miljoen euro gereserveerd voor de maatregelen om het gebied toekomstbestendig in te richten. Voor 1 januari 2026 moeten deze maatregelen uitgevoerd zijn.

De verschillende betrokken organisaties bepalen in de komende weken samen met de inwoners en agrariërs in vijf deelgebieden de aanpak en werkwijze om inrichtingsvoorstellen te maken. De bijeenkomsten voor deze volgende stap vinden via internet plaats op dinsdag 9, 16, 23 en 30 maart en donderdag 8 april. Inwoners en agrariërs kunnen zich aanmelden via www.waardevolbrummen.nl.