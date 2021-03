Nieuwe gebrandschilderde ramen in RK kerk in Velp

VELP – De RK Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk aan de Emmastraat in Velp is vorige week voorzien van drie nieuwe, gebrandschilderde glas-in-loodramen. De ramen werden ontworpen door glaskunstenaar Theo Verbaal, die al eerder drie ramen voor de kerk ontwierp.

De drie nieuwe ramen zijn geplaatst in de doopkapel, tevens gedachteniskapel voor de overledenen. Ze staan symbool voor drie momenten in het leven: de geboorte en doop, het vormsel, verbeeld door de Heilige Geest, en de dood en verrijzenis. In de gedachteniskapel hangen de doopschelpjes van de dopelingen en de kruisjes van de overledenen.

Alle drie de ramen zijn weer gesponsord door parochianen;. Theo Verbaal wilde alleen de materiaalkosten vergoed krijgen, terwijl de firma Van der Staaij uit Oosterbeek de ramen belangeloos heeft geplaatst. En dat in een periode waarin kerkgenootschappen het toch al zwaar hebben. Ook de Velpse parochiegemeenschap, deel van de grote Eusebiusparochie, heeft flink te lijden onder het caronavirus en daardoor de beperkte mogelijkheden tot kerkbezoek. Toch is het een vitale gemeenschap, waarin veel vrijwilligers een taak vervullen. Eén van hen is Gerhard Siemelink. Gerhard, bekend sigarenhandelaar In Velp, is onder andere koster bij uitvaarten, de doordeweekse viering en ook nog eens regelmatig op zondag. Zijn vrouw Janny zit regelmatig op het secretariaat en verzorgt een deel van de financiën. Het echtpaar is één van de sponsors van een raam. “Er is ons veel aan gelegen de mooi gerestaureerde kerk met deze ramen verder te verfraaien. Vandaar deze sponsoring, niet alleen aan de zijlijn roepen hoe het moet, maar daadwerkelijk een steentje bijdragen.”

Op een later moment, als de geloofsgemeenschap weer op volle sterkte bij elkaar mag komen, zullen deze ramen feestelijk ingezegend worden door pastoor Tuan.