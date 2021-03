Nieuwe editie Ambt & Heerlijkheid

RHEDEN / ROZENDAAL – Er is een nieuw nummer verschenen van Ambt & Heerlijkheid, het kwartaalblad van De Oudheidkundige Kring van Rheden en Rozendaal. Dit jaar staan er artikelen in over 125 jaar Rhedens Fanfarecorps en 100 jaar het Strooien dorp in De Steeg, over oorlog en bevrijding in de Kerkstraat in Velp, over de burgemeester in oorlogstijd, Mr. Carel Kalhorn. Het blad omvat ook het vierde deel over bijzondere steensoorten, toegepast en te vinden in gebouwen in de gemeente en deel twee over huize Mariposa in Velp en zijn bewoners. Daarnaast is er een artikel over de inmiddels gesloopte Diaconiewoningen in Dieren en een bespreking van het onlangs uitgekomen boek over kasteel Biljoen.

Ambt & Heerlijkheid is voor 4,95 euro verkrijgbaar bij The Read Shop in Dieren en Velp, Boekhandel Jansen & de Feijter in Velp, Firma Elderman, Groenestraat 54 in Rheden, Bakkerij Samberg in Ellecom en Kapsalon De Oude Post in De Steeg.