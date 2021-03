Nieuwe datum concerten Robin Borneman

DOESBURG – De twee concerten van de Brabantse singer-songwriter Robin Borneman in de Gasthuiskerk in Doesburg, die eerder op 13 februari stonden gepland, zijn verzet naar vrijdag 14 mei, om 20.00 en om 22.00 uur. Voor beide concerten zijn enkele kaarten beschikbaar gekomen. Kaarten kosten 14,50 euro per stuk.

Borneman is beroemd als frontman van het rockorkest Trans-Siberian Orchestra. In de USA zingt en speelt hij in arena’s voor vijftienduizend fans, maar hij is net zo overtuigend in zijn soloshows. Borneman’ s folk en rootsmuziek gaat over bezinning, realisatie, liefde en wijsheid.

Gasthuiskerk Doesburg probeert elke geannuleerde voorstelling te verzetten naar een andere datum. Het hangt af van de overige programmering en van de beschikbaarheid van artiesten hoe snel dat lukt. Eenmaal gekochte tickets blijven geldig, maar wie het aankoopbedrag van zijn of haar tickets wil laten terugstorten kan dat laten weten via het teruggaveformulier op de website.

www.gasthuiskerk-doesburg.nl