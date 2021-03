Nieuw onderkomen voor De Luchtbode

DOESBURG – Duivenvereniging de Luchtbode Doesburg heeft na een jaar zoeken en onderhandelen met de gemeente eindelijk een nieuw plekje gevonden voor een clubhuis. De vereniging mag op de groenstrook bij de Stadswerf een gebouwtje neerzetten voor de tijd van drie jaar. Met hulp van vrijwilligers en sponsoren zijn de units geplaatst, is het grondwerk verricht en is het gebouw klaar gemaakt voor gebruik. De vereniging hoopt nog op een bijdrage van de Gestichten Doesburg, maar die gaat alleen door als de gemeente ook een eenmalige subsidie geeft. “We hopen dat de gemeente ons eenmalig wil steunen”, aldus de duivenliefhebbers. “We hebben tenslotte nog nooit om een subsidie gevraagd, in tegenstelling tot sommige andere verenigingen die structureel geld van de gemeente krijgen.” Hopelijk kan er vanaf april weer gevlogen worden met de duiven.

Foto: Hanny ten Dolle