Narcissen van Unitas

DOESBURG – De narcissenactie van gymnastiekvereniging Unitas in Doesburg ziet er dit jaar anders uit dan anders. Het was de bedoeling dat de jongste leden op 27 maart langs dedeuren zouden gaan om de bolletjes te verkopen, maar dat gaat dit jaar niet door. De vereniging hoopt dat de trouwe kopers dit jaar hun narcissen per e-mail willen bestellen. Dit kan door een bericht te sturen aan voorzitter@unitasdoesburg.nl.

De narcissenpotjes met meerdere bollen kosten ook dit jaar weer 2,50 euro. De betaling zal via een overboeking plaatsvinden. Kopers wordt verzocht in de mail duidelijk te vermelden hoeveel potjes zij willen bestellen en hun volledige adres door te geven. Een bestelling doorgeven kan tot uiterlijk 18 maart. De narcissen wordne op zaterdag 27 maart tussen 10.00 en 13.00 uur thuis bezorgd.