Muzikanten slaan handen ineen voor Doesburgse horeca

DOESBURG – Muzikant en Doesburgse ondernemer Eddy Berentsen ziet met lede ogen toe hoe de horeca in de stad lijdt onder de lockdown. En dus leek het hem een goed idee om plannen te smeden voor als de cafés straks weer open mogen. Hij trommelde een grote groep muzikanten op om een serie concerten voor te bereiden.

“Je ziet de horeca wegkwijnen. Dus ik vond het tijd om de ondernemers eens in het zonnetje te zetten”, zegt Berentsen. Zodra de horeca weer zonder beperkingen open mag, wil hij een serie optredens gaan verzorgen met een groep wisselende muzikanten. “Ik heb eens rondgevraagd in mijn eigen netwerk en inmiddels viavia al een groep van 23 goede muzikanten verzameld die geheel belangeloos willen optreden. Allemaal mensen uit Doesburg of die hier hun roots hebben.”

Het is de bedoeling om acht optredens te verzorgen in acht horecalocaties in de binnenstad: De Waag, de Stadstuinen, Bruut, de Poort, du Midi, het Gildehof, het Arsenaal en de Onderbouw. “Op vier locaties kunnen we binnen spelen, dus daar kunnen we hopelijk dit najaar en winter terecht. De andere vier plekken kunnen we dan in het voorjaar en de zomer volgend jaar doen”, legt Berentsen zijn plannen uit. “De concerten zijn dan niet elke week, maar er zit steeds wat tijd tussen. Het worden semi-akoestische optredens, zodat het publiek ondertussen wel lekker kan bijpraten en samen een biertje drinken. Het moet gewoon heel gezellig worden.”

Berentsen hoopt zo lekker veel publiek te trekken naar de horeca, die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. De muzikanten doen allemaal belangeloos mee, zodat de opbrengst van deze middagen volledig naar de cafés kan. Er komt een collectebus voor een vrije gift en wat daar binnenkomt is, op verzoek van de horecaondernemers, bestemd voor de organisatie van Verrassend Doesburg, de opvolger van Doesburg Binnenste Buiten, dat volgend jaar moet plaatsvinden.

Berentsen kan niet wachten om met de muzikanten aan de slag te gaan om te oefenen. “We hebben al een playlist van zo’n 70 nummers samengesteld. We kunnen dus in klein gezelschap beginnen met repeteren. Lekker weer met muziek aan de slag.” Er hebben zich inmiddels 23 muzikanten aangemeld, maar met name ervaren drummers, bassisten en toetsenisten zijn nog welkom. “Als iedereen twee concerten meespeelt, hebben we vier drummers en vier bassisten nodig voor de basis. Daarnaast zijn natuurlijk ook blazers, doedelzakkers en alle andere muzikanten welkom. En vaker dan twee keer meespelen mag uiteraard ook.”

De muzikanten staan in de startblokken, de horeca-ondernemers kunnen niet wachten tot hun zaak weer open mag en ze bezoekers en bands mogen ontvangen. “Het is wachten op groen licht uit Den Haag. Maar zodra daar duidelijkheid over komt, maken we de planning rond en de data bekend”, aldus Berentsen.