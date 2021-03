Met slok op achter het stuur

RHEDEN – Zaterdagmiddag 27 maart moest een 57-jarige vrouw uit Rheden haar rijbewijs inleveren omdat zij onder invloed van alcohol in een personenauto had gereden. Rond 16.25 uur zagen buurtbewoners de vrouw rijden. Men vermoedde dat ze nder invloed was. Op het moment dat de buurtbewoners de politie wilden bellen, reed net een surveillerende politie-eenheid de straat in. De vrouw werd staande gehouden en meegenomen naar het politiebureau. De vrouw blies 1030 ug/l, dat is bijna vijf maal het wettelijke maximum van 220 ug/l.