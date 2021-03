BRUMMEN – Het Geheugensteunpunt Brummen verzorgt op maandag 15 maart een voorlichting over mentorschap en bewindvoering bij dementie. De voorlichting wordt van 14.00 tot 16.00 uur gehouden in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek en is in handen van Compas Bewindvoering en Mentorschap.

Leander Reulink is bewindvoerder en legt uit hoe mensen met dementie (financieel) zo zelfredzaam mogelijk kunnen blijven. Jannet te West is mentor, zij legt uit hoe een mentor ondersteuning biedt bij het nemen van complexe medische besluiten. Ook geeft zij informatie over hoe ze familie en vrienden met zorginhoudelijke expertise bijstaat. Ook beantwoorden Leander en Jannet vragen met betrekking tot zorg, overzicht en financiën rondom dementie. Aanmelden voor de bijeenkomst kan door contact op te nemen met Heidi Nusselder, coördinator van het Geheugensteunpunt, via tel. 06-28457299 of via brummen@hetgeheugensteunpunt.nl.