Meet and Greet met PvdA-kamerlid Gijs van Dijk

GEM. RHEDEN – PvdA Rheden heeft maandag 8 maart Tweede Kamerlid Gijs van Dijk te gast in een online Meet and Greet. De bijeenkomst heeft het thema Armoedebeleid en Schuldhulpverlening, een onderwerp dat Van Dijk al jaren in zijn portefeuille heeft.

Nederland is een rijk land, maar toch balanceren miljoenen mensen op het randje van armoede. Door een onzeker inkomen en snel stijgende huur ontstaan steeds vaker betalingsproblemen en schulden. Mensen zijn vaker aangewezen op de voedselbanken. Veel te veel kinderen groeien in armoede op. In Rheden is dat rond de 10 procent.

Daarom komt de PvdA met 19 voorstellen voor een betere aanpak van armoede en schulden. PvdA Tweede Kamerlid Gijs van Dijk zal die voorstellen tijdens de online Meet and Greet toelichten. Zo wil de PvdA lagere inkomens gaan ondersteunen. Het minimumloon, de uitkeringen en de AOW moeten volgens de PvdA omhoog en de kostendelersnorm uit de bijstand moet verdwijnen. De lonen moeten gaan meestijgen met de groei van de economie. De PvdA vindt dat alle kinderen moeten mee kunnen doen met sport, muziekles en zwemles. Gemeenten moeten meer geld krijgen om armoede aan te pakken. Netto moeten mensen meer geld te besteden krijgen, aldus de PvdA.

De Meet and Greet is op maandag 8 maart om 20.00 uur. Aanmelden kan via pvdarheden@gmail.com.