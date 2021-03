Meepraten over Bronckhorster sportakkoord en sportagenda

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst werkt momenteel aan een lokaal sportakkoord en een sportagenda. Daarbij wil zij graag de mening horen van clubs, verenigingen en sporters. Wie mee wil denken, kan zich tot uiterlijk 20 maart aanmelden voor een van de online bijeenkomsten over de toekomst van sport in Bronckhorst.

Het lokaal sportakkoord gaat vooral over samenwerking. Hoe sportclubs en -verenigingen kunnen samenwerken met maatschappelijke partners, welzijnsorganisaties, bedrijven en de gemeente. Zeker in deze coronatijd is de veerkracht van verenigingen danig op de proef gesteld. Hulp en samenwerking dragen bij aan een positieve toekomst. De gemeente Bronckhorst gaat op zoek naar kansen en energie in de gemeenschap en wil nog meer inwoners aan het bewegen en sporten krijgen door sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor inwoners in alle levensfasen. De gemeente wil afspraken maken en samenwerken om deze ambitie te realiseren.

Omdat de gemeente het sportakkoord samen wil maken, vraagt ze inwoners hun stem te laten horen. “Heeft u een goed idee om sporten en bewegen in uw omgeving een impuls te geven? Heeft u niet direct een idee maar bent u wel geïnteresseerd in het akkoord? Meld u dan aan voor de (online) bijeenkomst over het lokaal sportakkoord via www.bronckhorst.nl/sportakkoord”, luidt de oproep. Er zijn bijeenkomsten op 23 maart, 31 maart of 6 april, van 20.00 tot 21.30 uur.

Naast het lokaal sportakkoord wordt ook een sportagenda opgesteld. De uitkomsten van het lokaal sportakkoord zijn een belangrijke inbreng voor de sportagenda. Daarnaast gaat de sportagenda ook over investeringen in goede velden, terreinen en accommodaties. De gemeente gaat op zoek naar ‘een balans tussen haalbaarheid en idealen’. Bronckhorst wil weten welke wensen en behoeftes er zijn voor sportaccommodaties, velden en terreinen, welke vragen er spelen bij verenigingen en organisaties en wat hun verwachtingen zijn voor de toekomst op gebied van accommodaties, onderhoud en wensen. Wie hierover mee wil praten, kan zich aanmelden voor de online bijeenkomst op 7 april. Dit kan via www.bronckhorst.nl/sportagenda.