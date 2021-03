Marijn Ornstein geïnstalleerd als dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe

ARNHEM – Marijn Ornstein is op vrijdag 26 maart geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe. De Gelderse Commissaris van de Koning, John Berends installeerde haar tijdens een bijzondere vergadering van het algemeen bestuur in het provinciehuis in Arnhem. Marijn Ornstein is benoemd door de Koning voor een periode van zes jaar.

“We zijn verplicht aan toekomstige generaties om met oplossingen te komen voor het klimaatprobleem. Water, en daarmee het waterschap, speelt daarin een onmiskenbare sleutelrol. Daarom moet water verweven zijn in ieder plan wat raakt aan ruimtelijke ordening. Daar ligt een belangrijke taak voor het waterschap. Het is mijn overtuiging dat Waterschap Vallei en Veluwe – door zijn innovatiekracht – toonaangevend is bij het oplossen van klimaat gerelateerde maatschappelijke vraagstukken. Ik kijk er dan ook erg naar uit om dit waterschap de toekomst in te leiden, voor huidige en toekomstige generaties”, sprak de nieuwe dijkgaaf.

Marijn Ornstein volgt Tanja Klip-Martin op, die in december afscheid nam als dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe. De dijkgraaf is voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van het waterschap.

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe beslaat 245.644 hectare, met een totale omtrek van 273 kilometer.

Foto: Evert van de Worp