Lustrum volksdansvereniging Zarazan gaat in stilte voorbij

EERBEEK – Op 5 maart is het 35 jaar geleden dat de Eerbeekse volksdansverenging Zarazan werd opgericht door Maria Vreven. De leden dansen hoofdzakelijk internationale dansen uit landen van de Balkan, Israël, Griekenland, Portugal, Amerika en Mexico.

Het lustrum gaat helaas in stilte voorbij. Niet alleen kan er geen feestje worden gegeven, de activiteiten van Zarazan liggen door de coronamaatregelen al bijna een jaar stil. Er wordt niet geoefend en ook de optredens van de demogroep (foto) in zorg- en verpleeghuizen kunnen niet doorgaan.

Gelukkig lukt het de vereniging, hetzij met wat moeite, tot nu toe financieel het hoofd boven water te kunnen houden. Zarazan hoopt na de zomervakantie de activiteiten weer te kunnen opstarten en dat zowel de leden als de bewoners van instellingen weer van het dansen kunnen gaan genieten. Dan wordt ook alsnog even stilgestaan bij het 35-jarig bestaan.

Jacqueline Tempessy, tel. 0313-651114