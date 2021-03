Loenens hertenpark blijft bestaan

LOENEN – Aan de Leeuwenbergweg in Loenen is, in de driehoek met de Engelenweg en Beekbergerweg, al vele jaren een leuk parkje waarin de herten grazen. Dit hertenpark werd al meer dan 30 jaar beheerd door Henk Marsman. Hij heeft zich al deze jaren met hart en ziel zich ingezet voor dit hertenpark. Enige jaren geleden dreigde dit parkje te verdwijnen. De gemeente wilde de grond benutten om hier een paar huizen te laten bouwen. Buren en vooral Henk Marsman hebben zich er toen sterk voor gemaakt om de herten te behouden.

Omdat de gezondheid de laatste tijd te wensen al overliet, heeft Marsman tot zijn grote spijt moeten besluiten om de zorg voor de hertjes te beëindigen. Onlangs overleed Henk Marsman. Hij had een vooruitziende blik en al eerder aan buurman Cees Petersen gevraagd of hij de zorg en het beheer van het hertenpark op zich wilde nemen. Petersen wilde dit wel en samen met zijn buurman Martin Paalman is besloten om dat te doen en er zo voor te zorgen dat het hertenpark zal blijven bestaan. Zij zijn er trots op dat het ‘Henk Marsman plantsoen’, zoals het informeel heet, te kunnen laten voortbestaan.

De verzorgers hebben behoefte aan voeding voor de dieren. Zij vragen aan personen met ideeën over hoe ze aan brood, groente en of fruit kunnen komen dit aan hen te laten weten. Het voedsel mag worden afgegeven bij Cees en Rina Petersen aan de Leeuwenbergweg 27, tegenover het hertenpark. “Laten we allemaal zorgen dat het hertenpark blijft bestaan en de blikvanger blijft van ons dorp Loenen”, aldus de nieuwe verzorgers van het Hertenpark.