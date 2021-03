Loenen weer schoon door vrijwilligersgroep

LOENEN – Een vrijwilligersgroep ging zaterdagmorgen 6 maart weer op pad om de wegen van Loenen op te schonen. Tien mannen en vrouwen gingen aan de slag. De oogst van deze actie was groot. Maar liefst vijftien vuilniszakken met zwerfvuil werden opgeraapt.

Marloes van Brink regelde deze actie, die om de drie maanden in Loenen wordt gehouden. Zij kreeg de royale medewerking van de gemeente, die hesjes, grijpers en ander materiaal ter beschikking stelde. Ook doordeweeks gaan er regelmatig Loenenaren op pad om zwerfvuil te rapen in het bos en langs de weg.

Zaterdag werd om 10.00 uur gestart bij het Dorpscentrum De Brink en van hieruit verspreidde de groep zich. Omdat het zwerfvuil vooral langs de grote doorgaande wegen ligt, werd hier intensief geraapt. De rapers zagen veel liggen langs de Beekbergerweg, Hoofdweg, Lonapark en Eerbeekseweg.

Het verbaasde Van Brink dat er, sinds de invoering van de coronamaatregelen, veel meer vuil langs de wegen ligt: ”Mensen gaan er veel meer op uit en hebben toch een beetje lak aan het behoud van de natuur. We vinden er vooral blikjes, koffiebekers, PET-flesjes, toiletpapier achter bomen en snoeppapiertjes. Je staat er ook versteld van hoeveel peukjes er overal nog gedumpt worden. Onze inzameling blijkt nog steeds erg nodig te zijn.”

Na de inzameling ging de groep weer terug met ‘de buit’ naar De Brink. De gemeente komt de zakken zwerfvuil hier weer ophalen. De volgende inzameling is op zaterdag 12 juni. Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij Marloes van Brink, tel. 06-57664027.