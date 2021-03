Leuvenheimse brengt nieuw kinderboek uit

LEUVENHEIM – Op vrijdag 19 februari is het nieuwe boek ‘JOEP! – Klein varkentje op een grote boerderij’ van Nicole Regelink-Kramers uit Leuvenheim verschenen. Dit kinderboek wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

Nicole Regelink-Kramers (1968) is getrouwd en heeft twee volwassen zoons. Naast haar werk in de zorg houdt zij erg van kinderen, dieren en schrijven. Al eerder verscheen er van haar een serie van drie kleine voorleesboekjes. Nicole wil vooral verhalen schrijven over dieren en situaties die voor jonge kinderen herkenbaar zijn. Zo ontstond het verhaal van Joep, het kleine varkentje. Het was een grote wens van Nicole om een keer samen te werken met haar zus. Dat is gelukt. Anita Kramers (1963) maakte de schattige illustraties bij dit boek.

Joep is een klein varkentje, geboren op een grote boerderij. Hij is erg nieuwsgierig en op een dag besluit hij eens wat rond te gaan kijken. Zo maakt hij kennis met alle dieren op en rond de boerderij. De meesten zijn erg aardig, maar niet allemaal. Bij meneer Stier kan je beter uit de buurt blijven. Ook buiten de boerderij is het heel mooi en erg leuk. Maar dan moet je niet verdwalen. Hoe zal dat aflopen? Zal Joep de weg naar huis weer terug vinden en veilig bij zijn moeder in de stal terug komen?