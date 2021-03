Leerlingen de Rietgors in actie voor padden

LEUVENHEIM – De leerlingen van KC de Rietgors in Leuvenheim beleven de lente volop. Leerlingen van groep 7 en 8 hebben samen met enkele ouders netten voor de paddentrek ingegraven langs de Leuvenheimsestraat. Met de start van de lente ontwaken immers ook de padden. Het net voorkomt dat de langzame padden de straat oversteken en daarbij de overkant niet halen. ’s Ochtends zetten de leerlingen gedurende een aantal weken de padden, die ’s nachts in de ingegraven emmers vallen, over naar het poeltje aan de overkant. Daar zullen zij zich voortplanten. Naast padden vinden de leerlingen elk jaar ook andere amfibieën, zoals salamanders en groene en bruine kikkers. Op school leren zij de dieren van elkaar te onderscheiden. Alle vondsten worden netjes genoteerd. Helaas neemt het aantal padden dat overgezet wordt gestaag af. Toch is het elke keer weer spannend wat er in de emmers zit. Vooral na een regenachtige nacht. En als de emmers leeg zijn, zijn er altijd nog wel wat reeën te spotten onderweg.