Landelijke Opschoondag in Brummen

BRUMMEN – Zaterdag 20 maart, Landelijke Opschoondag, kwam een groep vrijwilligers bij elkaar op de Markt in Brummen om het zwerfvuil in op te rapen. Even later kleurden de straten geel door hun hesjes. Als nijvere bijen speurden ze in de goot, onder heggen en in struiken. Als hulpstuk een grijpstok, een ring om de vuilniszak open te houden of een prachtige trolley om het afval gescheiden in te verzamelen en een plattegrond in hun zak, want het dorp was in wijken verdeeld, zodat twee aan twee ieder zijn eigen route kon lopen. Met een heerlijk zonnetje erbij werd het zelfs leuk zo te wandelen en ook wat nuttigs te doen, maar het blijft jammer dat het nodig is, omdat er nog steeds heel veel afval op straat gegooid wordt.

Een deel van de groep bestond uit de kern van vaste vrijwilligers van de werkgroep Brummen Zonder Zwerfvuil (BZZV) van de Dorpsraad. Zij lopen iedere maand hun route door het dorp, want helaas is één keer per jaar lopen niet genoeg. Een ander deel van de groep bestond uit mensen die speciaal met deze Landelijke Opschoondag mee kwamen doen. Zo ook een groepje scholieren, die op deze manier invulling gaven aan hun maatschappelijke stage.

Iedereen die interesse heeft om mee te doen met deze actieve vrijwilligersgroep of mensen die willen meedenken over de bestrijding en preventie van zwerfafval, kunnen mailen naar secretariaat@dorpsraadbrummen.nl

Foto: Marja Poldermans