Kwaliteitsimpuls voor aansluiting van erf en landschap

REGIO – Inwoners van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen kunnen subsidie krijgen om hun erf en grond maatschappelijk te versterken. Dit kan binnen het project Kwaliteitsimpuls Landschap Beekbergen-Lieren-Oosterhuizen, een samenwerking tussen de gemeente Apeldoorn, Dorpsraad Beekbergen-Lieren, Dorpsraad Oosterhuizen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG).

Het doel van het project is om het erf en de gronden daaromheen te verfraaien met landschappelijk passende beplanting. Denk daarbij aan enkele solitaire bomen, elzensingels, struweelhagen, knotbomen, hoogstamfruitbomen of een vogelbosje. Natuurlijk is een combinatie van deze opties ook mogelijk. Op die manier sluiten het erf en het omliggende landschap op elkaar aan. Vogels en andere dieren maken dankbaar gebruik van deze struiken en bomen.

Voorwaarde voor de subsidie is dat het betreffende perceel minimaal 0,5 hectare groot is, zodat er 50 meter struweelhaag,10 hoogstamfruitbomen, 20 laan- of knotbomen of 10 are beplanting aangelegd kan worden. Na aanmelding voor deelname aan dit project kan de bewoner kiezen uit een vrijblijvend telefonisch advies, een digitaal spreekuur of een veldbezoek van een adviseur van SLG. Samen bekijken en bespreken zij de wensen voor het erf, de grond en de aanwezige beplanting. Dit leidt tot een kosteloos beplantingsplan, waarmee tegen een sterk gereduceerde prijs plantmateriaal kan worden aangeschaft via SLG. Deze korting is mogelijk vanwege de subsidie van de gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland.

Wie vragen heeft, kan contact opnemen met projectleider Robert Keizer van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, tel. 026-3537444. Vrijblijvend inschrijven is mogelijk via de website www.landschapsbeheergelderland.nl/landschapsimpuls-beekbergen-lieren-oosterhuizen.